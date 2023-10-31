"Ми маємо обʼєднати зусилля, щоб повернути Чорному морю його роль" - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в Міжнародний день Чорного моря закликав об’єднати зусилля, щоб повернути Чорному морю роль простору миру, торгівлі та розвитку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал голови держави.
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«31 жовтня відзначається Міжнародний день Чорного моря. Чорне море має стратегічне значення не лише для сусідніх країн, але й для всієї Європи, Близького Сходу та глобальної продовольчої безпеки.
росія перетворила його на зону бойових дій, агресії та загроз свободі судноплавства. Ми маємо обʼєднати зусилля, щоб повернути Чорному морю його роль простору миру, торгівлі та розвитку», - заявив Зеленський.
Доповнення
10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. Це сталося після того, як у липні росія вийшла з "зернової угоди" для експорту зерна Чорним морем.
24 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що близько сотні суден планують скористатися новим коридором у Чорному морі для експорту українського продовольства.