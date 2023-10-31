"Мы должны объединить усилия, чтобы вернуть Черному морю его роль" - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день Черного моря призвал объединить усилия, чтобы вернуть Черному морю роль пространства мира, торговли и развития. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
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«31 октября отмечается Международный день Черного моря. Черное море имеет стратегическое значение не только для соседних стран, но и для всей Европы, Ближнего Востока и глобальной продовольственной безопасности.
Россия превратила его в зону боевых действий, агрессии и угроз свободе судоходства. Мы должны объединить усилия, чтобы вернуть Черному морю его роль пространства мира, торговли и развития», - заявил Зеленский.
Дополнение
10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. Это произошло после того, как в июле Россия вышла из "зернового соглашения" для экспорта зерна Черным морем.
24 октября Владимир Зеленский сообщил, что около сотни судов планируют воспользоваться новым коридором в Черном море для экспорта украинского продовольствия.
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