Зеленський провів Ставку: обговорили безпеку в Чорному морі та на Одещині і "зерновий коридор"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де говорили про безпекову ситуацію у Чорному морі та на Одещині, події на фронті та нарощування власного виробництва озброєння, повідомляє УНН.
Цитата
«Тривала, важлива Ставка. У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота «зернового коридору». Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка», - повідомив Зеленський у Telegram.
Крім того, за словами президента, на засіданні ставки обговорили безпекову ситуацію в Одеської області - захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури.
Також йшлось про посилення регіональної системи ППО та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Доповідав Командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За словами Зеленського, обговорили і ситуацію на фронті. «Куп’янськ, Авдіївка, Херсон. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля», - повідомив Зеленський.
Однією із тем також було нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів стандарту НАТО та графіки постачання озброєння від партнерів. Доповідали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Ми маємо обʼєднати зусилля, щоб повернути Чорному морю його роль" - Зеленський