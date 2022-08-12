Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

Детали

Так, Зеленский внес в ВР законопроект № 7665 об утверждении указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" и законопроект № 7664 "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Дополнение

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что на ближайшем пленарном заседании Верховная Рада снова продолжит действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.