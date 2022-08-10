Верховна Рада продовжить воєнний стан і мобілізацію – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада знову продовжить дію воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує УНН.
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"На найближчому пленарному засіданні Парламент знову продовжить строк дії воєнного стану в Україні. Відповідний указ Президента буде внесений на затвердження Ради протягом найближчих днів. (...) Також варто очікувати і указ про мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану", – написав Железняк.
Додамо
Поки строк продовження невідомий. За словами нардепа, він також буде достатньо довгим.
Нагадаємо
Останній раз дію воєнного стану та мобілізації в Україні продовжили 22 травня на 90 діб – до 23 серпня.