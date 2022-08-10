Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию – нардеп

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"На ближайшем пленарном заседании Парламент снова продлит срок действия военного положения в Украине. Соответствующий указ Президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни. (...) Также стоит ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения", – написал Железняк.

Добавим

Пока срок продления неизвестен. По словам нардепа, он также будет достаточно длинным.

Напомним

Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.