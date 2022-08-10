Верховная Рада продлит военное положение и мобилизацию – нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На ближайшем пленарном заседании Верховная Рада снова продлит действие военного положения и общей мобилизации в Украине. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует УНН.
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"На ближайшем пленарном заседании Парламент снова продлит срок действия военного положения в Украине. Соответствующий указ Президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни. (...) Также стоит ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения", – написал Железняк.
Добавим
Пока срок продления неизвестен. По словам нардепа, он также будет достаточно длинным.
Напомним
Последний раз действие военного положения и мобилизации в Украине продлили 22 мая на 90 суток – до 23 августа.