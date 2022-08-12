Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації, пише УНН із посиланням на дані сайту ВР.
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Так, Зеленський вніс до ВР законопроект № 7665 про затвердження указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" та законопроект № 7664 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".
Доповнення
Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що на найближчому пленарному засіданні Верховна Рада знову продовжить дію воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.
Останній раз дію воєнного стану та мобілізації в Україні продовжили 22 травня на 90 діб – до 23 серпня.