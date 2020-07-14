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Зеленский об убийстве медика на Донбассе: война продолжается

Зеленский об убийстве медика на Донбассе: война продолжается

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Вчерашнее убийство украинских военных, которые хотели забрать тело погибшего бойца с поля боя вблизи Зайцевого, - "это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается", - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима "тишина" по белым каскам и по медикам.

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"Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, в Донецкой области прокуратура начала расследование обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего военнослужащего.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирования.

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