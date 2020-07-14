Вбивство військового медика: головнокомандувач ЗСУ та заступник Єрмака відбули на Донбас

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Як повідомили в Офісі, на виконання завдання Глави держави на місце виїхали Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

“Висловлюємо найщиріші співчуття сім’ям загиблих. Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни”, — заявив Глава держави.

Як повідомляв УНН, на Донеччині прокуратура розпочала розслідування обстрілу медперсоналу під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик, який намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі.

Українські Національні Новини

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