За фактом вбивства військового медика на Донбасі відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. На Донеччині прокуратура розпочала розслідування обстрілу медперсоналу під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“Прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, представниками не передбачених законом збройних формувань РФ (ч. 2 ст. 438 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що прокурорами встановлено, що 13 липня 2020 року під час спроби евакуації тіла загиблого командира розвідувального взводу, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу села Зайцеве Бахмутського району, представниками незаконного збройного формування РФ здійснено обстріл з великокаліберної стрілецької зброї військовослужбовців, які мали маркування медичного персоналу.
Для евакуації тіла військовослужбовця було погоджено режим тиші. Водночас, представники незаконних збройних формувань РФ, надаючи обіцянки припинення вогню, переслідували мету здійснення нападу на медичний персонал.
“Внаслідок обстрілу вбито сержанта-старшого бойового медика десантно-штурмової роти, а заступник начальника штабу отримав травми середньої тяжкості. Таким чином, прокурори вбачають в діях представників НЗФ РФ ознаки віроломства, що прямо заборонено статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року”, — додається у повідомленні.
Це третій зареєстрований факт віроломства після Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту.
Наразі тіла загиблих досі перебувають на полі бою, оскільки представники збройних формувань, контрольованих країною-окупантом, не гарантують припинення вогню.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, Україна буде інформувати міжнародних партнерів щодо вбивства медика на Донбасі під час бою.
Як раніше повідомляв УНН, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик, який намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі.