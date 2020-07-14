По факту убийства военного медика на Донбассе открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Донецкой области прокуратура начала расследование обстрела медперсонала при эвакуации тела погибшего военнослужащего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Прокуратурой Донецкой области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что прокурорами установлено, что 13 июля 2020 года при попытке эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи села Зайцево Бахмутского района, представителями незаконного вооруженного формирования РФ осуществлено обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия военнослужащих, которые имели маркировку медицинского персонала.
Для эвакуации тела военнослужащего было согласовано режим тишины. В то же время, представители незаконных вооруженных формирований РФ, предоставляя обещания прекращении огня, преследовали цель совершения нападения на медицинский персонал.
"В результате обстрела убито сержанта-старшего боевого медика десантно-штурмовой роты, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести. Таким образом, прокуроры видят в действиях представителей НЗФ РФ признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года", - добавляется в сообщении.
Это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.
Сейчас тела погибших до сих пор находятся на поле боя, поскольку представители вооруженных формирований, контролируемых государством-оккупантом, не гарантируют прекращении огня.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Украина будет информировать международных партнеров по убийству медика на Донбассе во время боя.
Как ранее сообщал УНН, в районе проведения операции Объединенных сил Донецкой области в результате обстрела боевиков погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца.