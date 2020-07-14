Кулеба: Україна проінформує міжнародних партнерів про вбивство медика на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Україна буде інформувати міжнародних партнерів щодо вбивства медика на Донбасі під час бою. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“Почнемо з трагічної звістки, це той бій, який відбувся на Донбасі, в якому був вбитий медик... Ми проінформуємо міжнародних партнерів про вбивство медика на Донбасі. Вбивство українського медика на фронті не залишиться без уваги наших міжнародних партнерів. Ворог не залишиться без покарання”, — зазначив він.
Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик, який намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі.