Кулеба: Україна проінформує міжнародних партнерів про вбивство медика на Донбасі

“Почнемо з трагічної звістки, це той бій, який відбувся на Донбасі, в якому був вбитий медик... Ми проінформуємо міжнародних партнерів про вбивство медика на Донбасі. Вбивство українського медика на фронті не залишиться без уваги наших міжнародних партнерів. Ворог не залишиться без покарання”, — зазначив він.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик, який намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі.