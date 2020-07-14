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19 березня, 18:42 • 101107 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 141653 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 118717 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 133007 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 137118 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 125390 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 172922 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125909 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125493 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124335 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Кулеба: Україна проінформує міжнародних партнерів про вбивство медика на Донбасі

Кулеба: Україна проінформує міжнародних партнерів про вбивство медика на Донбасі

Київ • УНН

 • 20901 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Україна буде інформувати міжнародних партнерів щодо вбивства медика на Донбасі під час бою. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

“Почнемо з трагічної звістки, це той бій, який відбувся на Донбасі, в якому був вбитий медик... Ми проінформуємо міжнародних партнерів про вбивство медика на Донбасі. Вбивство українського медика на фронті не залишиться без уваги наших міжнародних партнерів. Ворог не залишиться без покарання”, — зазначив він.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик, який намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі. 

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