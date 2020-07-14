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Зеленський про вбивство медика на Донбасі: війна триває

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Вчорашнє вбивство українських військових, які хотіли забрати тіло загиблого бійця з поля бою поблизу Зайцевого, — “це черговий доказ цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків”. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

“Тут не може бути жодного подвійного трактування. Є конкретний умисний злочин — вбивство, засідка і повторне вбивство. Все це зайвий раз переконує в тому, що війна триває”, — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що війна триватиме, допоки з іншого боку лінії фронту є зацікавлені в дестабілізації ситуації й допоки бойовики відкривають вогонь після підтвердження режиму “тиша” по білих касках та по медиках.

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“Ця трагедія ще раз повертає нас до розуміння наших фундаментальних цінностей. Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну „обіцянкам“ тієї сторони”, — наголосив Президент.

Як повідомляв УНН, на Донеччині прокуратура розпочала розслідування обстрілу медперсоналу під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця.

Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.

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