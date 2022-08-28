Зеленский о Донбассе: не забыли и не забудем ни о одном своем городе и ни о одном своем человеке

Детали

Каждый год в последние выходные лета Украина отмечает два праздника: День города Донецка и День шахтера.

В 14-м году из-за оккупантов все изменилось для Донецка — на эту землю пришли русские оккупационные войска.

«А в этом году всей Украине не до праздников. Но мы не забыли и не забудем ни об одном своем городе и ни об одном своем человеке. Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины. Шахтерский труд всегда был одной из самых уважаемых профессий. Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен. Россия принесла туда самое страшное – абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к любому. Оккупанты принесли деградацию и гибель», — сказал Зеленский.

Президент заверил, что Украина обязательно вернет свои территории.

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«А Украина вернется. Обязательно. Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и благополучно. Именно это будет символизировать наш украинский флаг, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во всех районах, которые находятся под российской оккупацией... и обязательно – в Крыму», — добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский провел тайное совещание об обстановке на фронте.