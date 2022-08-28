Зеленський про Донбас: не забули й не забудемо про жодне своє місто й про жодну свою людину
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Під час свого традиційного вечірнього звернення Володимир Зеленський вкотре нагадав, що Україна памʼятає про Донбас, окуповані міста та людей, які живуть під окупацією. Він запевнив, що Україна обовʼязково поверне свої території. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Щороку в останні вихідні літа Україна відзначає два свята: День міста Донецька і День шахтаря.
У 14-му році через окупантів усе змінилося для Донецька — на цю землю прийшли російські окупаційні війська.
«А цьогоріч усій Україні не до свят. Але ми не забули й не забудемо про жодне своє місто й про жодну свою людину. Донецьк завжди був одним із найбагатших і найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найповажніших професій. Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений. Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію й загибель», — сказав Зеленський.
Президент запевнив, що Україна обовʼязково поверне свої території.
Цитата
«А Україна повернеться. Обовʼязково. Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити в безпеці й щасливо. Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, у Горлівці, у Маріуполі, в усіх містах Донбасу, Приазовʼя, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією... і обовʼязково – у Криму», — додав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський провів таємну нараду про обстановку на фронті.