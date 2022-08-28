Зеленський провів таємну нараду про обстановку на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Як повідомляє Офіс президента України, на ній були присутні представники командування Збройних Сил, керівники розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших силових відомств, передає УНН.
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"Учасники наради в режимі "таємно" заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України", - йдеться в повідомленні.
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Також було розглянуто перебіг виконання попередніх наказів Верховного Головнокомандувача