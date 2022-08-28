Зеленський провів таємну нараду про обстановку на фронті

Цитата

"Учасники наради в режимі "таємно" заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також було розглянуто перебіг виконання попередніх наказів Верховного Головнокомандувача