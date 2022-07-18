Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы СБУ: кто им стал

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, передает УНН со ссылкой на указ.

Детали

Согласно указу Президента №504/2022, Малюк Василий Васильевич назначен временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.

Справка

Василий Малюк окончил Национальную академию Службы безопасности Украины 2005 году (специальность "Правоведение").

С 2001 года проходил военную службу в органах государственной безопасности. За время службы в региональных управлениях СБУ занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления — начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С января 2020 по 13 марта 2020 — первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Первый заместитель председателя СБУ — начальник ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ (с 13 марта 2020 по 26 июля 2021).

С 16 февраля 2022 года распоряжением премьер-министра Украины назначен заместителем министра внутренних дел.

3 марта 2022 указом Президента Украины назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины.

25 марта 2022 года Василию Малюку присвоено звание бригадного генерала.

Напомним

17 июля Президент Владимир Зеленский отстранил от должности главу Офиса Генпрокурора Ирину Венедиктову, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Указы появились на сайте Офиса Президента.

У Зеленского объяснили, что отстранение Президентом от должности Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова не означает их увольнение. Пока что будут проводить служебные проверки, после чего Президент определится, вносить ли соответствующие представления в парламент.

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