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Зеленський відсторонив генпрокурора Венедіктову та голову СБУ Баканова

Зеленський відсторонив генпрокурора Венедіктову та голову СБУ Баканова

Київ • УНН

 • 368491 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Офіса генпрокурора Ірину Венедіктову, а також усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова. Укази з'явилися на сайті Офісу президента, передає УНН.

Цитата

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: відсторонити Венедіктову Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Також іншим указом в.о Генерального прокурора Зеленський призначив Симоненка Олексія Юрійовича.

"Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Доповнення 

Генеральний прокурор звільняється з адміністративної посади Президентом України за згодою Верховної Ради України у випадках:

1) у зв’язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням;

2) на підставі подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя.

Повноваження Генерального прокурора на адміністративній посаді припиняються у разі:

1) висловлення Верховною Радою України недовіри Генеральному прокурору, що має наслідком його відставку з цієї адміністративної посади;

2) закінчення строку перебування на посаді Генерального прокурора.

Главу Служби безпеки України призначає на посаду та звільняє з посади Верховна Рада за поданням президента України (в чинному законі про СБУ президент призначає і звільняє голову СБУ).

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла у Федеративній Республіці Німеччина.

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