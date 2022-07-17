Зеленський відсторонив генпрокурора Венедіктову та голову СБУ Баканова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Офіса генпрокурора Ірину Венедіктову, а також усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова. Укази з'явилися на сайті Офісу президента, передає УНН.
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"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: відсторонити Венедіктову Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.
Також іншим указом в.о Генерального прокурора Зеленський призначив Симоненка Олексія Юрійовича.
"Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Генеральний прокурор звільняється з адміністративної посади Президентом України за згодою Верховної Ради України у випадках:
1) у зв’язку з поданням заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням;
2) на підставі подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя.
Повноваження Генерального прокурора на адміністративній посаді припиняються у разі:
1) висловлення Верховною Радою України недовіри Генеральному прокурору, що має наслідком його відставку з цієї адміністративної посади;
2) закінчення строку перебування на посаді Генерального прокурора.
Главу Служби безпеки України призначає на посаду та звільняє з посади Верховна Рада за поданням президента України (в чинному законі про СБУ президент призначає і звільняє голову СБУ).
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла у Федеративній Республіці Німеччина.