Дипломатичні перестановки: Зеленський звільнив Мельника з посади посла у Німеччині

Цитата

"Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина", - йдеться в указі №479/2022.

Додамо

Крім того Зеленський звільнив ще низку послів:

Любов Непоп з посади посла в Угорщині;

Вячеслава Яцюка з посади посла в Норвегії;

Євгена Перебийноса з посади посла у Чехії;

Ігоря Поліху, який був послом одразу у низці держав - Індії, Непалі, Бангладеш, Шрі-Ланці та Мальдівах.

Раніше

Як повідомляв УНН, очікувалось, що посол України у ФРН Андрій Мельник може залишити посаду та стати заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Мельник відомий своєю різкою критикою влади Берліна за затримку постачання зброї Україні, а також захист Степана Бандери, якого визнано національним героєм України.

В одному з останніх інтерв'ю німецьким ЗМІ посол назвав “ляпасом Україні” заборону німецькою владою української символіки в Берліні на 8-9 травня.

Раніше Мельник звинуватив президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра у надмірній близькості до росії на тлі війни в Україні. В інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel він звинуватив політика “у павутинні контактів" з країною-терористом.