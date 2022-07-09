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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Дипломатичні перестановки: Зеленський звільнив Мельника з посади посла у Німеччині

Дипломатичні перестановки: Зеленський звільнив Мельника з посади посла у Німеччині

Київ • УНН

 • 301305 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла у Федеративній Республіці Німеччина, передає УНН.

Цитата

"Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина", - йдеться в указі №479/2022.

Додамо

Крім того Зеленський звільнив ще низку послів:

Любов Непоп з посади посла в Угорщині;

Вячеслава Яцюка з посади посла в Норвегії;

Євгена Перебийноса з посади посла у Чехії;

Ігоря Поліху, який був послом одразу у низці держав - Індії, Непалі, Бангладеш, Шрі-Ланці та Мальдівах.

Раніше

Як повідомляв УНН, очікувалось, що посол України у ФРН Андрій Мельник може залишити посаду та стати заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Мельник відомий своєю різкою критикою влади Берліна за затримку постачання зброї Україні, а також захист Степана Бандери, якого визнано національним героєм України.

В одному з останніх інтерв'ю німецьким ЗМІ посол назвав “ляпасом Україні” заборону німецькою владою української символіки в Берліні на 8-9 травня.

Раніше Мельник звинуватив президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра у надмірній близькості до росії на тлі війни в Україні. В інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel він звинуватив політика “у павутинні контактів" з країною-терористом.

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