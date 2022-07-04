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Мельник незабаром може залишити посаду посла у Німеччині та стати заступником міністра закордонних справ – BILD

Мельник незабаром може залишити посаду посла у Німеччині та стати заступником міністра закордонних справ – BILD

Київ • УНН

 • 278469 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Посол України у ФРН Андрій Мельник незабаром може залишити посаду та стати заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Про це пише німецька газета-таблоїд BILD, передає УНН.

Деталі

Як пише газета з посиланням на свої джерела в українському уряді, посол незабаром може залишити Берлін і повернутися до Києва, де обійме посаду заступника міністра закордонних справ.

За даними джерел, цю пропозицію МЗС зробило Президенту України Володимиру Зеленському. У міністерстві “цінують посла за його роботу, і хочуть бачити у Києві на цій позиції”. Як пише газета, переїзд Мельника з Берліна може відбутися до осені.

Незвичайним BILD називає той факт, що представник Києва залишився на посаді посла України навіть після зміни центральної влади. Він був послом за каденції п'ятого Президента Петра Порошенка, і продовжив діяльність вже за Зеленського. Загалом, Мельник обіймає посаду 8 років. Зазначається, що посли зазвичай перебувають на посаді протягом чотирьох років, щонайбільше шість років.

У МЗС України відмовилися коментувати питання щодо звільнення Мельника для BILD. Сам посол також не доступний для коментарів.

Додамо

Мельник відомий своєю різкою критикою влади Берліна за затримку постачання зброї Україні, а також захист Степана Бандери, якого визнано національним героєм України.

В одному з останніх інтерв'ю німецьким ЗМІ посол назвав “ляпасом Україні” заборону німецькою владою української символіки в Берліні на 8-9 травня.

Раніше Мельник звинуватив президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра у надмірній близькості до росії на тлі війни в Україні. В інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel він звинуватив політика “у павутинні контактів" з країною-терористом.

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