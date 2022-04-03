Посол Украины в Германии обвинил президента страны в чрезмерной близости к рф

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"Для Штайнмайера отношения с россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже священным, что бы ни происходило, даже агрессивная война не играет здесь большой роли", - заявил Мельник.

Детали

Посол подчеркнул, что для Штайнмайер разделяет мнение, что “украинцы не являются субъектом".

В частности, Мельник убежден, что Штайнмайер несет часть ответственности за то, что Германия получила значительную зависимость от российского угля, а также нефти и газа.

"Штайнмайер на протяжении десятилетий плел паутину контактов с россией. К этому привлечены многие люди, которые имеют значительное влияние в нынешней правительственной коалиции", - добавил Мельник.

Посол также упомянул еще один аспект - координация поставок немецкого оружия для Украины. По мнению Мельника, министерство обороны ФРГ могло бы лучше координировать свои действия с украинской стороной для согласования всех вопросов, связанных со списком нужных Украине вооружений и снаряжения.

Добавим

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в четверг сказал президенту россии владимиру путину, что его страна проверила свои контракты с Москвой на поставки газа и будет продолжать платить за них в евро, а иногда и в долларах.