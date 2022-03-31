Німеччина продовжить платити за російський газ у євро – Шольц
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у четвер, що сказав президенту росії володимиру путіну, що його країна перевірила свої контракти із Москвою на постачання газу і буде продовжувати платити за них в євро, а іноді і в доларах, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Як повідомляє агентство, Шольц повторив, що Німеччина сподівається стати незалежною від російського імпорту нафти і вугілля в цьому році, але буде потрібно більше часу, щоб зменшити її залежність від російського газу.
Канцлер додав, що лазівки в санкціях, введених у зв'язку з вторгненням росії в Україну, повинні бути закриті, щоб продовжувати чинити тиск на путіна.
Контекст
Російський диктатор володимир путін у четвер підписав указ про продаж газу "недружнім" країнам в рублях.
Список відповідних країн радикально розширився в березні у відповідь на санкції, що послідували за російським вторгненням в Україн.
Раніше Шольц заявив, що президент росії погодився зберегти платежі за газ в євро.