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Німеччина продовжить платити за російський газ у євро – Шольц

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у четвер, що сказав президенту росії володимиру путіну, що його країна перевірила свої контракти із Москвою на постачання газу і буде продовжувати платити за них в євро, а іноді і в доларах, пише УНН з посиланням на Reuters.

Німеччина продовжить платити за російський газ у євро – Шольц

Деталі

Як повідомляє агентство, Шольц повторив, що Німеччина сподівається стати незалежною від російського імпорту нафти і вугілля в цьому році, але буде потрібно більше часу, щоб зменшити її залежність від російського газу.

Канцлер додав, що лазівки в санкціях, введених у зв'язку з вторгненням росії в Україну, повинні бути закриті, щоб продовжувати чинити тиск на путіна.

Контекст

Російський диктатор володимир путін у четвер підписав указ про продаж газу "недружнім" країнам в рублях.

Список відповідних країн радикально розширився в березні у відповідь на санкції, що послідували за російським вторгненням в Україн.

Раніше Шольц заявив, що президент росії погодився зберегти платежі за газ в євро.

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