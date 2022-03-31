Германия продолжит платить за российский газ в евро – Шольц
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, что сказал президенту россии владимиру путину, что его страна проверила свои контракты с Москвой на поставку газа и будет продолжать платить за них в евро, а иногда и в долларах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как сообщает агентство, Шольц повторил, что Германия надеется стать независимой от российского импорта нефти и угля в этом году, но потребуется больше времени, чтобы уменьшить ее зависимость от российского газа.
Канцлер добавил, что лазейки в санкциях, введенных в связи с вторжением России в Украину, должны быть закрыты, чтобы продолжать оказывать давление на путина.
Контекст
Российский диктатор владимир путин в четверг подписал указ о продаже газа “недружественным” странам в рублях.
Список соответствующих стран радикально расширился в марте в ответ на санкции, последовавшие за российским вторжением в Украину
Ранее Шольц заявил, что президент россии согласился сохранить платежи за газ в евро.