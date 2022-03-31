Германия продолжит платить за российский газ в евро – Шольц

Детали

Как сообщает агентство, Шольц повторил, что Германия надеется стать независимой от российского импорта нефти и угля в этом году, но потребуется больше времени, чтобы уменьшить ее зависимость от российского газа.

Канцлер добавил, что лазейки в санкциях, введенных в связи с вторжением России в Украину, должны быть закрыты, чтобы продолжать оказывать давление на путина.

Контекст

Российский диктатор владимир путин в четверг подписал указ о продаже газа “недружественным” странам в рублях.

Список соответствующих стран радикально расширился в марте в ответ на санкции, последовавшие за российским вторжением в Украину

Ранее Шольц заявил, что президент россии согласился сохранить платежи за газ в евро.