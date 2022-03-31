путин подписал указ о продаже газа"недружественным странам" только за рубли

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"Совершенно очевидно, что поставлять наши товары в европейские страны и США и получать оплату в долларах и евро не имеет никакого смысла. Мной принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют", - заявил путин.

Детали

Сообщается, что цена газа в Европе подскочила на 10% после объявления решения кремлем перевести оплату экспорта газа в рубли. При этом рост по отношению к закрытию предыдущего дня составил более 25%.

Добавим

В настоящий момент российские власти включили в список "недружественных" 48 стран.

Соответствующий список был расширен 7 марта в ответ на санкции, последовавшие за российским вторжением в Украину. В предыдущем списке "недружественных стран" было всего две - США и Чехия, которые попали в него 14 мая 2021 года.