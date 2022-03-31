путін підписав указ про продаж газу "недружнім країнам" тільки за рублі

Цитата

"Цілком очевидно, що поставляти наші товари в європейські країни і США і отримувати оплату в доларах і євро не має ніякого сенсу. Мною прийнято рішення в найкоротший час реалізувати комплекс заходів з переведення оплати - почнемо з нашого природного газу, що поставляється в так звані недружні країни, за російські рублі. Тобто відмовитися від використання в таких розрахунках від усіх валют, що скомпрометували себе", - заявив путін.

Деталі

Повідомляється, що ціна газу в Європі підскочила на 10% після оголошення рішення кремлем перевести оплату експорту газу в рублі. При цьому зростання по відношенню до закриття попереднього дня склало більше 25%.

Додамо

На даний момент російська влада включила в список "недружніх" 48 країн.

Відповідний список був розширений 7 березня у відповідь на санкції, що послідували за російським вторгненням в Україну. У попередньому списку "недружніх країн" було всього дві - США і Чехія, які потрапили в нього 14 травня 2021 року.