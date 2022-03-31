рф согласилась принимать платежи за газ в евро - Шольц
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент россии владимир путин согласился сохранить платежи за газ в евро. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление правительства Германии, передает УНН.
Детали
путин в телефонном разговоре с Шольцем заявил, что страны "Большой семерки" смогут платить за российский газ в евро, или долларах. Деньги будут переводиться в "Газпромбанк", а из него в россию.
Как отмечается, Шольц не согласился с этой процедурой, но попросил предоставить письменное разъяснение схемы, чтобы лучше понять процедуру и обсудить ее с экспертами.
Напомним
Макрон заявил путину, что платить за газ в рублях невозможно.