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рф согласилась принимать платежи за газ в евро - Шольц

Киев • УНН

 • 130130 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент россии владимир путин согласился сохранить платежи за газ в евро. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление правительства Германии, передает УНН.

рф согласилась принимать платежи за газ в евро - Шольц

Детали

путин в телефонном разговоре с Шольцем заявил, что страны "Большой семерки" смогут платить за российский газ в евро, или долларах. Деньги будут переводиться в "Газпромбанк", а из него в россию.

Как отмечается, Шольц не согласился с этой процедурой, но попросил предоставить письменное разъяснение схемы, чтобы лучше понять процедуру и обсудить ее с экспертами.

Напомним 

Макрон заявил путину, что платить за газ в рублях невозможно.

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