рф согласилась принимать платежи за газ в евро - Шольц

Детали

путин в телефонном разговоре с Шольцем заявил, что страны "Большой семерки" смогут платить за российский газ в евро, или долларах. Деньги будут переводиться в "Газпромбанк", а из него в россию.

Как отмечается, Шольц не согласился с этой процедурой, но попросил предоставить письменное разъяснение схемы, чтобы лучше понять процедуру и обсудить ее с экспертами.

Напомним

Макрон заявил путину, что платить за газ в рублях невозможно.