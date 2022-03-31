рф погодилась приймати платежі за газ у євро - Шольц
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент росії володимир путін погодився зберегти платежі за газ в євро. Про це повідомляє DW з посиланням на заяву уряду Німеччини, передає УНН.
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путін у телефонній розмові з Шольцем заявив, що країни "Великої сімки" зможуть платити за російський газ в євро, або доларах. Гроші будуть переводитися в "Газпромбанк", а з нього в росію.
Як зазначається, Шольц не погодився з цією процедурою, але попросив надати письмове роз'яснення схеми, щоб краще зрозуміти процедуру та обговорити її з експертами.
Нагадаємо
Макрон заявив путіну, що платити за газ у рублях неможливо.