Макрон заявив Путіну, що платити за газ у рублях неможливо – Єлисейський палац

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"Франція проти розрахунків у рублях", - сказав представник президента.

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У телефонній розмові з Путіним Макрон також підтвердив свою готовність провести гуманітарну рятувальну операцію в Маріуполі, сказав чиновник, додавши, що "умови для такого кроку ще не створені".

Раніше

Минулої п'ятниці Макрон заявив журналістам, що незабаром збирається провести телефонні переговори з Володимиром Путіним.

Раніше минулого тижня французький президент вже говорив з Путіним.