Макрон заявив Путіну, що платити за газ у рублях неможливо – Єлисейський палац
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови у вівторок сказав своєму російському візаві Володимиру Путіну, що західні покупці газу не можуть оплачувати свої рахунки в рублях. Про це повідомив журналістам у вівторок представник президента Франції, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Франція проти розрахунків у рублях", - сказав представник президента.
Деталі
У телефонній розмові з Путіним Макрон також підтвердив свою готовність провести гуманітарну рятувальну операцію в Маріуполі, сказав чиновник, додавши, що "умови для такого кроку ще не створені".
Раніше
Минулої п'ятниці Макрон заявив журналістам, що незабаром збирається провести телефонні переговори з Володимиром Путіним.
Раніше минулого тижня французький президент вже говорив з Путіним.