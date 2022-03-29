Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно – Елисейский дворец

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"Франция против расчетов в рублях", - сказал представитель президента.

Детали

В телефонном разговоре с путиным Макрон также подтвердил свою готовность провести гуманитарную спасательную операцию в Мариуполе, сказал чиновник, добавив, что «условия для такого шага еще не созданы».

Ранее

В прошлую пятницу Макрон заявил журналистам, что вскоре собирается провести телефонные переговоры с владимиром путиным.

Ранее на прошлой неделе французский президент уже говорил с путиным.