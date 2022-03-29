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Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно – Елисейский дворец

Киев • УНН

 • 190249 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора во вторник сказал своему российскому визави владимиру путину, что западные покупатели газа не могут оплачивать свои счета в рублях. Об этом сообщил журналистам во вторник представитель президента Франции, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно – Елисейский дворец

Цитата

"Франция против расчетов в рублях", - сказал представитель президента.

Детали

В телефонном разговоре с путиным Макрон также подтвердил свою готовность провести гуманитарную спасательную операцию в Мариуполе, сказал чиновник, добавив, что «условия для такого шага еще не созданы».

Ранее

В прошлую пятницу Макрон заявил журналистам, что вскоре собирается провести телефонные переговоры с владимиром путиным.

Ранее на прошлой неделе французский президент уже говорил с путиным.

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