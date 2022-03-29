Макрон заявил Путину, что платить за газ в рублях невозможно – Елисейский дворец
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора во вторник сказал своему российскому визави владимиру путину, что западные покупатели газа не могут оплачивать свои счета в рублях. Об этом сообщил журналистам во вторник представитель президента Франции, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Цитата
"Франция против расчетов в рублях", - сказал представитель президента.
Детали
В телефонном разговоре с путиным Макрон также подтвердил свою готовность провести гуманитарную спасательную операцию в Мариуполе, сказал чиновник, добавив, что «условия для такого шага еще не созданы».
Ранее
В прошлую пятницу Макрон заявил журналистам, что вскоре собирается провести телефонные переговоры с владимиром путиным.
Ранее на прошлой неделе французский президент уже говорил с путиным.