Макрон анонсировал новый разговор с путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам в пяницу, что вскоре собирается провести телефонные переговоры с владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на BFM TV.
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Так, Макрон заявил о намерении провести операцию по эвакуации мирных жителей из Мариуполя.
"Мы провели очень конкретные переговоры с мэром Мариуполя и украинскими властями", - сказал он, добавив: "Затем мы будем вести переговоры с российской стороной.
"Я проведу переговоры с Владимиром Путиным в течение 48 или 72 часов, чтобы определить модальности", - сказал президент.
Добавим
Ранее на этой неделе французский президент уже говорил с путиным.