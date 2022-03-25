Макрон анонсировал новый разговор с путиным

Детали

Так, Макрон заявил о намерении провести операцию по эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

"Мы провели очень конкретные переговоры с мэром Мариуполя и украинскими властями", - сказал он, добавив: "Затем мы будем вести переговоры с российской стороной.

"Я проведу переговоры с Владимиром Путиным в течение 48 или 72 часов, чтобы определить модальности", - сказал президент.

Добавим

Ранее на этой неделе французский президент уже говорил с путиным.