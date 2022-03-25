Макрон анонсував нову розмову з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам у п'яницю, що незабаром збирається провести телефонні переговори з володимиром путіним, пише УНН з посиланням на BFM TV.
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Так, Макрон заявив про намір провести операцію з евакуації мирних жителів з Маріуполя.
"Ми провели дуже конкретні переговори з мером Маріуполя і українською владою", - сказав він, додавши: "потім ми будемо вести переговори з російською стороною.
"Я проведу переговори з Володимиром Путіним протягом 48 або 72 годин, щоб визначити модальності", - сказав президент.
Додамо
Раніше на цьому тижні французький президент вже говорив з Путіним.