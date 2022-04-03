Посол України в Німеччині звинуватив президента країни в надмірній близькості до рф
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра у надмірній близькості до росії на тлі війни в Україні. В інтерв’ю німецькому виданню Der Tagesspiegel він звинуватив політика “у павутинні контактів” із країною-терористом, пише УНН.
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"Для Штайнмайєра відносини з росією були і залишаються чимось фундаментальним, навіть священним, хоч би що відбувалося, навіть агресивна війна не відіграє тут великої ролі", - заявив Мельник.
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Посол наголосив, що для Штайнмаєр поділяє думку, що “українці не є суб'єктом".
Зокрема, Мельник переконаний, що Штайнмаєр несе частину відповідальності за те, що Німеччина отримала значну залежність від російського вугілля, а також нафти та газу.
"Штайнмаєр протягом десятиліть плів павутиння контактів з росією. До цього залучені багато людей, котрі мають значний вплив у нинішній урядовій коаліції", - додав Мельник.
Посол також згадав ще один аспект – координація поставок німецької зброї для України. На думку Мельника, міністерство оборони ФРН могло би краще координувати свої дії з української стороною для узгодження всіх питань, пов'язаних зі списком потрібних Україні озброєнь та спорядження.
Додамо
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер, сказав президенту росії володимиру путіну, що його країна перевірила свої контракти із Москвою на постачання газу і буде продовжувати платити за них в євро, а іноді і в доларах.