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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дипломатические перестановки: Зеленский уволил Мельника с должности посла в Германии

Дипломатические перестановки: Зеленский уволил Мельника с должности посла в Германии

Киев • УНН

 • 301302 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Федеративной Республике Германия, передает УНН.

Цитата

"Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия", - говорится в указе №479/2022.

Добавим

Кроме того Зеленский уволил еще ряд послов:

Любовь Непоп с должности посла в Венгрии;

Вячеслава Яцюка с должности посла в Норвегии;

Евгения Перебийноса с должности посла в Чехии;

Игоря Полиху, который был послом сразу в ряде государств – Индии, Непале, Бангладеш, Шри-Ланке и Мальдивах.

Ранее

Как сообщал УНН, ожидалось, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник может покинуть пост и стать заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Мельник известен своей резкой критикой власти Берлина за задержку поставок оружия Украине, а также защиту Степана Бандеры, признанного национальным героем Украины.

В одном из последних интервью немецким СМИ посол назвал “пощечиной Украины” запрет немецкими властями украинской символики в Берлине на 8-9 мая.

Ранее Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в чрезмерной близости от россии на фоне войны в Украине. В интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel он обвинил политика “в паутине контактов" со страной-террористом.

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