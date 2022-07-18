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Відсторонення Баканова і Венедіктової: в ОП пояснили, що про звільнення ще не йдеться, будуть перевірки

Відсторонення Баканова і Венедіктової: в ОП пояснили, що про звільнення ще не йдеться, будуть перевірки

Київ • УНН

 • 224934 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Відсторонення Президентом від посади Генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова не означає їхнє звільнення, повідомив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, додавши, що наразі будуть проводитися службові перевірки, після чого Президент визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту, передає УНН.

Цитата

“Зараз мова про звільнення цих двох посадовців поки що не йде. Мова йде про те, що Генерального прокурора відсторонено від посади, а голову СБУ тимчасово усунено від виконання покладених на нього обов’язків. Це пов’язано з тим, що Президент і ми всі достатньо довго чекали більш конкретних і, можливо, радикальних результатів від керівників цих органів по очищенню від колаборантів і державних зрадників”, – сказав він.

Деталі

Смирнов зазначив, що на поточному стані війни майже щотижня у цих правоохоронних органах продовжують виявляти колаборантів, тому «щоб унеможливити потенційний вплив Баканова та Венедіктової на кримінальні провадження, які розслідуються відносно і працівників цих двох інституцій, що підозрюються у співпраці з країною-агресором, Президентом були прийняті відповідні рішення про відсторонення від посади і усунення».

Різницю у формулюваннях в указах Глави держави Смирнов пояснив тим, що Генерального прокурора «відсторонено» згідно з правом Президента відсторонити від займаної посади посадову особу, яка призначається і звільняється ним.

Водночас він додав, що усунення Баканова від виконання обов’язків прописано згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, оскільки очільник СБУ є військовим.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Офіса Генпрокурора Ірину Венедіктову, а також усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова. Укази з'явилися на сайті Офісу Президента.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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