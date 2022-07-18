Відсторонення Баканова і Венедіктової: в ОП пояснили, що про звільнення ще не йдеться, будуть перевірки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Відсторонення Президентом від посади Генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова не означає їхнє звільнення, повідомив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, додавши, що наразі будуть проводитися службові перевірки, після чого Президент визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту, передає УНН.
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“Зараз мова про звільнення цих двох посадовців поки що не йде. Мова йде про те, що Генерального прокурора відсторонено від посади, а голову СБУ тимчасово усунено від виконання покладених на нього обов’язків. Це пов’язано з тим, що Президент і ми всі достатньо довго чекали більш конкретних і, можливо, радикальних результатів від керівників цих органів по очищенню від колаборантів і державних зрадників”, – сказав він.
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Смирнов зазначив, що на поточному стані війни майже щотижня у цих правоохоронних органах продовжують виявляти колаборантів, тому «щоб унеможливити потенційний вплив Баканова та Венедіктової на кримінальні провадження, які розслідуються відносно і працівників цих двох інституцій, що підозрюються у співпраці з країною-агресором, Президентом були прийняті відповідні рішення про відсторонення від посади і усунення».
Різницю у формулюваннях в указах Глави держави Смирнов пояснив тим, що Генерального прокурора «відсторонено» згідно з правом Президента відсторонити від займаної посади посадову особу, яка призначається і звільняється ним.
Водночас він додав, що усунення Баканова від виконання обов’язків прописано згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, оскільки очільник СБУ є військовим.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Офіса Генпрокурора Ірину Венедіктову, а також усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова. Укази з'явилися на сайті Офісу Президента.