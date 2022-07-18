Отстранение Баканова и Венедиктовой: в ОП объяснили, что об увольнении речь еще не идет, будут проверки

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“Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что Генеральный прокурор отстранена от должности, а глава СБУ временно отстранен от выполнения возложенных на него обязанностей. Это связано с тем, что Президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных изменников”, – сказал он.

Детали

Смирнов отметил, что на текущем состоянии войны почти еженедельно в этих правоохранительных органах продолжают выявлять коллаборантов, поэтому «чтобы сделать невозможным потенциальное влияние Баканова и Венедиктовой на уголовные производства, которые расследуются в отношении работников этих двух институтов, подозреваемых в сотрудничестве с страной-агрессором, Президентом были приняты соответствующие решения об отстранении от должности и отстранении».

Разницу в формулировках в указах Главы государства Смирнов объяснил тем, что Генеральный прокурор «отстранен» согласно праву Президента отстранить от занимаемой должности должностное лицо, которое назначается и увольняется им.

В то же время он добавил, что отстранение Баканова от исполнения обязанностей прописано согласно Дисциплинарному уставу ВСУ, поскольку глава СБУ является военным.

Напомним

Президент Владимир Зеленский отстранил от должности главу Офиса Генпрокурора Ирину Венедиктову, а также отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Указы появились на сайте Офиса Президента.