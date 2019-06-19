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Зеленский назначил четырех членов рабочих групп ТКГ

Киев • УНН

 • 13362 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по вопросу обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе, которым уполномочил представлять Украину в рабочих подгруппах ТКГ четырех человек. Об этом говорится в указе №414/2019, передает УНН.

Зеленский назначил четырех членов рабочих групп ТКГ

Как указано в документе, с целью обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе для достижения целей мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Президент постановил.

Во-первых, уполномочить представлять Украину в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы следующих лиц:

Бондарь Богдан Владимирович - в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;

Веремий Игорь Григорьевич - в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;

Лутковская Валерия Владимировна - в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам;

Моцык Александр Федорович - в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

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Во-вторых, Кабинету министров обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в Трехсторонней контактной группе.

Напомним, Владимир Зеленский отозвал нового главы Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака от участия в заседании ТКГ в Минске и назначил на его место в подгруппе по безопасности заместителя командующего ООС генерал-майора Богдана Бондаря.

Также напомним, что Зеленский от 3 июня назначил Леонида Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе.

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