Зеленский назначил четырех членов рабочих групп ТКГ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по вопросу обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе, которым уполномочил представлять Украину в рабочих подгруппах ТКГ четырех человек. Об этом говорится в указе №414/2019, передает УНН.
Как указано в документе, с целью обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе для достижения целей мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Президент постановил.
Во-первых, уполномочить представлять Украину в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы следующих лиц:
Бондарь Богдан Владимирович - в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;
Веремий Игорь Григорьевич - в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;
Лутковская Валерия Владимировна - в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам;
Моцык Александр Федорович - в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
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Во-вторых, Кабинету министров обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в Трехсторонней контактной группе.
Напомним, Владимир Зеленский отозвал нового главы Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака от участия в заседании ТКГ в Минске и назначил на его место в подгруппе по безопасности заместителя командующего ООС генерал-майора Богдана Бондаря.
Также напомним, что Зеленский от 3 июня назначил Леонида Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе.