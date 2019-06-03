Кучма впевнений у можливості активізувати мінський процес

"Ми обмінялися думками, що в першу чергу треба робити. Проблема безпеки – одне з головних питань", – цитує слова Кучми прес-служба. За його словами, вже "є пропозиції, які можуть допомогти активізувати мінський процес".

Керівник української делегації ТКГ також зазначив, що є питання, що потребують законодавчого врегулювання з боку України. Крім того, Леонід Кучма зауважив, що ініціюватиметься припинення бойових дій на час жнив.

Під час брифінгу Кучма заявив, що наразі є можливості досягти позитивних зрушень в переговорному процесі.

"В мене є така можливість у тій групі, яка створена в нормандському форматі, зробити свій внесок. І якщо ми ухвалюємо якісь рішення, то вони мають виконуватись тут. Сьогодні є можливість працювати на благо виконання тих проблем, які сьогодні існують в Україні", - зазначив Кучма.

За його словами, він звик ухвалювати рішення й брати на себе відповідальність за них, у той же час, він не готовий виконувати роль "весільного генерала" під час переговорів.

При цьому він додав, що не зміг не погодиться на пропозицію очолити контактну групу на переговорах у мінському форматі, оскільки переживає за долю країни, яка переживає "не найкращі часи".

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма очолить переговорну групу на мінських переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.