Президент відкликав Хомчака з засідання ТКГ

КИЇВ. 5 червня. УНН. Володимир Зеленський відкликав нового очільника Генштабу Збройних сил України Руслана Хомчака від участі у засіданні ТКГ у Мінську і призначив на його місце у підгрупі з безпеки заступника командувача ООС генерал-майора Богдана Бондаря. Про це УНН повідомили у АП.