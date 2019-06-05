Президент відкликав Хомчака з засідання ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Володимир Зеленський відкликав нового очільника Генштабу Збройних сил України Руслана Хомчака від участі у засіданні ТКГ у Мінську і призначив на його місце у підгрупі з безпеки заступника командувача ООС генерал-майора Богдана Бондаря. Про це УНН повідомили у АП.
"Після додаткових консультацій Президент України прийняв рішення, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську наразі не на часі", - йдеться у повідомленні.
Генеральний штаб ЗСУ на зустрічі ТКГ 5 червня 2019 року у підгрупі з безпеки буде представлено заступником командувача ООС генералом-майором Богданом Бондарем.
Зазначається, що Руслан Хомчак продовжить брати участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації у ТКГ.
Нагадаємо, сьогодні у Мінську пройде засідання ТКГ.