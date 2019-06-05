Сьогодні відбудеться засідання ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні у Мінську відбудуться перемовини Тристоронньої контактної групи, передає УНН.
Відомо, що на засіданні, окрім Президента Володимира Зеленського, буде присутній новий очільник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак. Про це заявив сам Зеленський на спільному прес-брифінгу з Генеральним Секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.
Раніше повідомлялось, що під час засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, будуть обговорювати звільнення утримуваних осіб та питання безпеки. Україну на засіданні представлятиме Леонід Кучма.
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Нагадаємо, Президент України від 3 червня призначив Кучму повноважним представником Києва у контактній групі. Раніше він вже обіймав цю посаду з 2014-го по 2018 рік.