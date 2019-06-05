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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 4590 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109030 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136268 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144037 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Президент отозвал Хомчака с заседания ТКГ

Президент отозвал Хомчака с заседания ТКГ

Киев  •  УНН

 • 32057 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Владимир Зеленский отозвал нового главу Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака от участия в заседании ТКГ в Минске и назначил на его место в подгруппе по безопасности заместителя командующего ООС генерал-майора Богдана Бондаря. Об этом УНН сообщили в АП.

"После дополнительных консультаций Президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока неуместно", - говорится в сообщении.

Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня 2019 года в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС, генерал-майором Богданом Бондарем.

Отмечается, что Руслан Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ.

Напомним, сегодня в Минске пройдет заседание ТКГ.

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