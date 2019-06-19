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Зеленський призначив чотирьох членів робочих груп ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі, яким уповноважив представляти Україну у робочих підгрупах ТКГ чотирьох осіб. Про це йдеться в указі №414/2019, передає УНН.

Зеленський призначив чотирьох членів робочих груп ТКГ

Як вказано в документі, з метою забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей Президент постановив.

По-перше, уповноважити представляти Україну у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи таких осіб:

Бондар Богдан Володимирович - у робочій підгрупі з безпекових питань;

Веремій Ігор Григорович - у робочій підгрупі з соціально-економічних питань;

Лутковська Валерія Володимирівна - у робочій підгрупі з гуманітарних питань;

Моцик Олександр Федорович - у робочій підгрупі з політичних питань.

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По-друге, Кабінету міністрів забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням представництва України у Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відкликав нового очільника Генштабу Збройних сил України Руслана Хомчака від участі у засіданні ТКГ у Мінську і призначив на його місце у підгрупі з безпеки заступника командувача ООС генерал-майора Богдана Бондаря.

Також нагадаємо, що Зеленський від 3 червня призначив Леоніда Кучму повноважним представником Києва в контактній групі.

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