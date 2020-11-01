Зеленский поздравил Усика с победой

"Александр, это была крутая победа! Украина гордится!" - написал Зеленский.

Напомним, украинский боксер Александр Усик провел второй поединок в супертяжелом весе, где соперником на арене "Уэмбли" в Лондоне стал британец Дерек Чисора, и одержал победу.

. @usykaa , Александр, это была крутая победа! Украина гордится!