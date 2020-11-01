Зеленський привітав Усика з перемогою

“Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!” — написав Зеленський.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик провів другий поєдинок у суперважкій вазі, де суперником на арені “Вемблі” у Лондоні став британець Дерек Чісора, і здобув перемогу.

.@usykaa, Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!