Зеленський привітав Усика з перемогою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Президента.
“Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!” — написав Зеленський.
Нагадаємо, український боксер Олександр Усик провів другий поєдинок у суперважкій вазі, де суперником на арені “Вемблі” у Лондоні став британець Дерек Чісора, і здобув перемогу.
.@usykaa, Олександре, це була крута перемога! Україна пишається!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2020