Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

"В 2020 году я желаю всем нам уважать друг друга, быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, а не переесть, и, конечно, легкого и приятного головокружения утром. Мира всем нам. И давайте помнить, что любить Украину значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они не родились", - сказал Зеленский.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний дал напутствие украинцеам на счастливый новый год.