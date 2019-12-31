Зеленський привітав українців з Новим роком
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців привітав усіх з Новим роком та побажав миру, передає УНН.
“У 2020 році я бажаю всім нам поважати один одного, бути здоровими, мати достаток і багато приводів посміхатися. Бажаю всім гарно відпочити, виспатись, не переїсти, і, звичайно, легкого і приємного запаморочення на ранок. Миру всім нам. І давайте памятати, що любити Україну означає любити всіх українців, в якому б куточку нашої країни вони не народилися”, - сказав Зеленський.
Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній дав установи українцям на щасливий новий рік.