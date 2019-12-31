Епіфаній дав настанови українцям на щасливий новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Якщо ми робимо добро, то для нас день буде добрим та корисним, якщо ж ні – то поганим і матиме відповідні наслідки. На цьому наголосив предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній, передає УНН.
Епіфаній відзначив, що для кожного з нас рік, який завершується, був багатий на різноманітні події: на радість і сум, на здобутки і втрати, були добрі і, як ми звикли казати, погані дні…
"Але, за словами святителя Іоана Золотоустого, день буває поганий чи хороший не за своєю природою, а через нашу щирість чи байдужість. Бо день від дня нічим не відрізняється, і якщо ми робимо добро, то для нас день буде добрим та корисним, якщо ж ні – то поганим і матиме відповідні наслідки. Коли ми пам’ятатимемо про це і налаштовуватимемо себе на добро, звершуючи кожного дня молитви й справи милосердя, то не тільки один день, а весь рік буде для нас щасливим, бо буде духовно корисним", - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, у Православній церкві України у новорічному вітанні назвали 2019-й рік історичним, а також висловили сподівання, що Боже благословіння та опіка супроводжуватимуть усі благі справи у Новому 2020 році.