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У ПЦУ назвали 2019-й рік історичним

У ПЦУ назвали 2019-й рік історичним

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Православній церкві України у новорічному вітанні назвали 2019-й рік історичним, а також висловили сподівання, що Боже благословіння та опіка супроводжуватимуть усі благі справи у Новому 2020 році, передає УНН.

"Дорогі брати і сестри, завершується історичний рік, в якому Господь дарував нам єдність та духовну незалежність. Дякуємо Богові за Його велике милосердя, за кожний день у 2019 році, який ми прожили у нашій церковній родині. Дякуємо українським воїнам, які захищають державний суверенітет та виборюють справедливий мир для нашої країни", - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ відзначили, що за допомогою Божою ми досягли багатьох успіхів, підтримували одне одного у непрості моменти, долали виклики, які поставали перед нами.

"Бажаємо, щоб Новий рік надихнув кожного з нас на подальші звершення та перемоги. Почнімо ще один відрізок нашого земного життя із подяки Богові в молитві та з добрих справ! Нехай Боже благословіння та опіка супроводжує усі благі справи у Новому 2020 році! Дякуємо, Господи, за все!" - йдеться у вітанні.

Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня 2018 року було створено автокефальну помісну Православну Церкву України та затверджений статут нової церкви.

Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі та знову повернули до України.

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