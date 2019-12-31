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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

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В ПЦУ назвали 2019-й год историческим

В ПЦУ назвали 2019-й год историческим

Киев  •  УНН

 • 15159 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Православной церкви Украины в новогоднем приветствии назвали 2019-й год историческим, а также выразили надежду, что Божье благословение и опека будут сопровождать все благие дела в Новом 2020 году, передает УНН.

"Дорогие братья и сестры, завершается исторический год, в котором Господь даровал нам единство и духовную независимость. Спасибо Богу за Его великое милосердие, за каждый день в 2019 году, который мы прожили в нашей церковной семье. Спасибо украинским воинам, которые защищают государственный суверенитет и борются за справедливый мир для нашей страны", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отметили, что с помощью Божией мы достигли многих успехов, поддерживали друг друга в непростые моменты, преодолевали вызовы, которые вставали перед нами.

"Желаем, чтобы Новый год вдохновил каждого из нас на дальнейшие свершения и победы. Начнем еще один отрезок нашей земной жизни с благодарности Богу в молитве и из добрых дел! Пусть Божье благословение и опека сопровождает все благие дела в Новом 2020 году! Спасибо, Господи за все!" - говорится в поздравлении.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря 2018 года было создано автокефальной поместной Православной Церкви Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и вернули в Украину.

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