Епифаний дал наставления украинцам на счастливый новый год

Епифаний отметил, что для каждого из нас год, который завершается, был богат на различные события: на радость и печаль, на достижения и потери, были хорошие и, как мы привыкли говорить, плохие дни ...

"Но, по словам святителя Иоанна Златоуста, день бывает плохой или хороший не по своей природе, а из-за нашей искренности или безразличия. Потому день ото дня ничем не отличается, и если мы делаем добро, то для нас день будет добрым и полезным, если нет - то плохим и будет иметь соответствующие последствия. Когда мы будем помнить об этом и настраивать себя на добро, совершая каждый день молитвы и дела милосердия, то не только один день, а весь год будет для нас счастливым, потому что будет духовно полезным" , - отметил он на своей странице в Facebook.

Напомним, в Православной церкви Украины в новогоднем приветствии назвали 2019-й год историческим, а также выразили надежду, что Божье благословение и опека будет сопровождать все благие дела в Новом 2020 году.