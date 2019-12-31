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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 33037 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119406 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 125173 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 123409 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 145719 просмотра

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Епифаний дал наставления украинцам на счастливый новый год

Епифаний дал наставления украинцам на счастливый новый год

Киев  •  УНН

 • 11178 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Если мы делаем добро, то для нас день будет добрым и полезным, если же нет - то плохим и будет иметь соответствующие последствия. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний, передает УНН.

Епифаний отметил, что для каждого из нас год, который завершается, был богат на различные события: на радость и печаль, на достижения и потери, были хорошие и, как мы привыкли говорить, плохие дни ...

"Но, по словам святителя Иоанна Златоуста, день бывает плохой или хороший не по своей природе, а из-за нашей искренности или безразличия. Потому день ото дня ничем не отличается, и если мы делаем добро, то для нас день будет добрым и полезным, если нет - то плохим и будет иметь соответствующие последствия. Когда мы будем помнить об этом и настраивать себя на добро, совершая каждый день молитвы и дела милосердия, то не только один день, а весь год будет для нас счастливым, потому что будет духовно полезным" , - отметил он на своей странице в Facebook.

Напомним, в Православной церкви Украины в новогоднем приветствии назвали 2019-й год историческим, а также выразили надежду, что Божье благословение и опека будет сопровождать все благие дела в Новом 2020 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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