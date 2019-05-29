Зеленский поздравил украинских миротворцев

"Поздравляю членов украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца. За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране. Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом. Украина всегда стремилась мира и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут учавствовать только в миротворческих миссиях ", - написал он.



Как сообщал УНН, Зеленский назвал поддержку украинского кинопроизводства одним из своих приоритетов .





